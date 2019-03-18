Аль Бано потребовал от Украины возместить моральный ущерб
Певец Альбано Карризи (Аль Бано) потребовал от властей Украины исключить его из черного списка, сообщило агентство ANSA.
Также он потребовал возмещения морального ущерба.
Отмечается, что адвокаты певца готовят обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
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Адвокат подчеркнул, что этот случай не должен восприниматься с иронией и легкостью.
Ранее Аль Бано заявил, что сначала воспринял как «шутку» новость о своем включении в список лиц, несущих угрозу украинской национальной безопасности.