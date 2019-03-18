Опубликован первый постер нового фильма Квентина Тарантино

Опубликован первый постер фильма «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино.

Фотографию выложил актер Леонардо ДиКаприо в своем твиттере.

На фото — сыгравшие главные роли ДиКаприо и Брэд Питт.

Действие фильма разворачивается во время убийств, связанных с Чарльзом Мэнсоном.

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Эта картина станет девятой по счету среди работ прославленного режиссера. Фильм впервые будет показан 26 июля 2019 года. После десятой ленты Тарантино намерен завершить кинокарьеру.

Ранее были опубликованы новые фотографии со съемок фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».