Дорогу до перевала Дятлова показал Андрей Малахов

Российский телеведущий Андрей Малахов показал дорогу, которая ведет до перевала Дятлова. Видео он опубликовал в сторис в инстаграме.

Уточняется, что участники уникальной экспедиции добрались до города Ивдель Свердловской области, откуда колонной джипов-внедорожников отправилась в поселок Вижай, после чего преодолели 100 км на снегоходах.

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Ранее экспедиция Андрея Малахова достигла перевала Дятлова.

Девять туристов под руководством Игоря Дятлова погибли при загадочных обстоятельствах 2 февраля 1959 года.

Уже в 2019 году в СК установили, что палатка лыжников попала под снежный завал, после чего туристы растерялись и погибли из-за ураганного ветра.