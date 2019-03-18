Главу Warner Bros. уволят после секс-скандала

Главу голливудского киноконцерна Warner Bros. Кевина Цудзихару увольняют после секс-скандала. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

До этого 54-летнего Цудзихару обвиняли в том, что он соблазнил 21-летную актрису, пообещав роль за интим.

Ранее Ранее конгломерат WarnerMedia подтвердил, что ведет расследование о «неприемлемом поведении» в отношении директора Warner Bros. Entertainment Кевина Цудзихары, который якобы склонил актрису Шарлотту Кирк к внебрачным отношениям в обмен на преференции в кастингах.

Также Цудзихара извинился за расследование его «неприемлемого поведения».