Макаревич упрекнул россиян присоединением Крыма в 2014 году
Российский музыкант Андрей Макаревич обвинил своих слушателей в том, что они несколько лет назад «орали «Уракрымнаш». Об этом он написал в своем фейсбуке.
Музыкант рассказал, что его часто просят сделать с ним совместную фотографию со словами «мы выросли на ваших песнях».
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«Господи. Да можно, конечно. Только что ж вы так херово выросли? Что ж вы орали «Уракрымнаш»? Плохо слушали?» — задался вопросом Макаревич.
Он также заверил, что «красота» мир «не спасет».
Ранее Макаревич призвал смириться с идиотизмом 80% населения.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.