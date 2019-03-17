Божена Рынска вышла в свет с мужчиной накануне похорон Малашенко
Вдова основателя НТВ Игоря Малашенко Боже Рынска накануне похорон своего мужа появилась в обществе в компании американского адвоката Малькольма Тауба. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».
По данным издания, пара появилась вместе в Третьяковке на Крымском валу.
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Как отмечается, на выставку Божена Рынска надела разноцветную ушанку. В ней же она сделала совместное селфи со своим спутником, заметив, что он — «лучший адвокат в Нью-Йорке».
Малашенко, который покончил с собой в Испании, похоронят на Троекуровском кладбище 18 марта.
Ранее сообщалось, что Божена Рынска похвасталась новой прической после гибели мужа.