Началова умерла случайно, заявил ее врач

Лечащий врач российской певицы Юлии Началовой Василий Шуров заявил, что артистка умерла случайно. Об этом сообщает портал kp.ru.

Шуров подчеркнул, что все случившееся со звездой — «роковая случайность». Врач рассказал, что еще шесть месяцев назад он лечил Началову и ей было лучше.

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«Она проходила лечение в связи с подагрой. Упала в обморок, после чего пришла в клинику к неврологу. Но уже в клинике выяснилось, что невролог здесь не нужен, у нее нарушена функция почек, как следствие подагры», — поделился Шуров.

Также он отверг предположения о зависимости певицы и сказал, что у нее не было ни диабета, ни волчанки.

«Люди, будьте бдительны, проходите профилактику, а если что-то не так — не ждите, вприпрыжку бегите к врачу. Посмотрите на Юлю. Она горела как свечка в три дня, а виной всему — случайность», — заключил Шуров.

Юлия Началова умерла вчера, 16 марта, в возрасте 38 лет.

Российская певица и телеведущая была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели Началовой операцию, после которой певица в тот же день скончалась.

Ранее сообщалось, что изменилась дата похорон Юлии Началовой.