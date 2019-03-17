Умер Юрий Шиллер

Российский кинорежиссер-документалист Юрий Шиллер ушел из жизни в возрасте 77 лет, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Как отмечается, это произошло в воскресенье, 17 марта.

«Они (фильмы Шиллера. — «Газета.Ru») являются классикой отечественного и мирового документального кино, вошли в историю», — отметили в организации.

Юрий Шиллер — заслуженный деятель искусств России и лауреат Государственной премии России. Он неоднократно становился обладателем российских и международных кинофестивалей. На его счету более 60 документальных и игровых фильмов, подчеркнули в Союзе кинематографистов.