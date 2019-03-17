Смерть Началовой связали со злым роком шоу «Один на один»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/761/12242761/RIAN_1205781.HR-pic905-895x505-46612.jpg">

Друг умершей певицы Юлии Началовой, исполнитель Александр Панайотов объяснил смерть артистки «злым роком» телешоу «Один в один». Об этом он рассказал в интервью «Московскому комсомолец».

Он отметил, что в 2015 году перед финалом этого шоу погиб певец Батырхан Шукенов. Началова также участвовала в том сезоне телешоу, а перед смертью собиралась приступить к съемкам в новом проекте.

Реклама

«Перед финалом умирает Батыр, и сейчас перед финалом умирает Юлия. Какой-то злой рок с этим шоу», — сказал Панайотов.

Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели Началовой операцию, после которой певица в тот же день скончалась.

Ранее сообщалось, что Началова стала пятым умершим участником «Последнего героя».