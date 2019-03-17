В день смерти Началовой ее «подопечный» победил на телеконкрусе
Омский токарь Павел Крюков стал победителем проекта «Один в один. Народный сезон» на телеканале «Россия-1», «Пятый канал» назвал его «подопечным» Юлии Началовой, которая скончалась в субботу, 16 марта.
На телеканале рассказали, что Началова была экстренно госпитализирована сразу после окончания съемок финального эпизода проекта с участием «подопечного». Отмечается, что пользователи соцсетей «накинулись» на организаторов шоу и самого Крюкова, посчитав объявление о победе в день смерти певицы «лицемерным».
Сам Крюков заметил в своем инстаграме, что он «немножечко сейчас в шоке» и празднование победы не смогло избавить его от «грусти». По его словам, сложившаяся ситуация является «действительно очень неприятной».
Ранее телеведущий Юрий Николаев назвал Началову «удивительно способной девочкой».