«Потеряли красивую девочку»: Игорь Верник о смерти Началовой

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Народный артист России Игорь Верник заявил, что он «в ужасе» от смерти «светлой девочки» певицы Юлии Началовой. Его слова передает ТАСС.

Он рассказал, поп-певица «излучала свет, радость, тепло, любовь». Также он отметил, что Началова «радовалась проявлениям таланта».

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«Я просто в ужасе, мне так жалко, что мы потеряли ее, такую красивую девочку», — сказал Верник.

Он также заверил, что Началова обладала «красивой душой» и «огромным талантом».

Верник заключил, что певица «мужественно боролось» со своей болезнью, не показывая, что «ей больно».

Ранее телеведущий Юрий Николаев назвал Началову «удивительно способной девочкой».