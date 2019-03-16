Татьяна Буланова выразила скорбь после смерти Началовой

Певица Татьяна Буланова выразила соболезнования в связи со смертью 38-летней певицы Юлии Началовой в своем инстаграме.

В сообщении она отметила, что не может поверить сообщениям о смерти Началовой.

«Юля, больно, горько, не верится. Светлая память!» — написала Татьяна Буланова.

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Певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы.

16 марта врачи провели Началовой операцию. Исполнительница скончалась в возрасте 38 лет, официальный представитель Началовой подтвердила ее смерть.

Ранее Билан выразил соболезнования в связи со смертью Началовой.

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