Отрыв Зеленского от Порошенко стал минимальным

<img src="//img.gazeta.ru/files3/791/12233791/shablon-1h22873y42-pic905-895x505-34436.jpg">

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский продолжает лидировать в предвыборных рейтингах, однако его отрыв от действующего главы государства Петра Порошенко сократился до нескольких процентов. Об этом сообщает «Новое время».

По данным опросов, за Зеленского готовы отдать свои голоса 24% избирателей, за Порошенко — 20%, за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко — 13% респондентов.

Реклама

Подчеркивается, что число избирателей, готовых проголосовать за Зеленского на предстоящих выборах, за последний месяц сократилось на 4%. Сторонников Тимошенко за тот же период стало меньше на 2%.

Опрос проводился международной компанией Greenberg Quinlan Rosner и украинской InfoSapiens с 23 февраля по 4 марта, были опрошены 1308 респондентов. Погрешность выборки не превышает 3,6%.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

Ранее Bloomberg объяснил, почему Зеленский может стать президентом.