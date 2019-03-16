Михаил Кокшенов внес ясность в сообщения о его госпитализации

Известный актер Михаил Кокшенов, комментируя информацию о своей госпитализации, заявил, что находится дома и хорошо себя чувствует, передает StarHit.

В окружении актера слухи о его госпитализации назвали «уткой».

«Он здесь, в квартире, занимается с инструктором», — сообщила помощница актера, после чего передала ему трубку.

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Ранее СМИ сообщили, что у Михаила Кокшенова случился приступ в связи с пониженным давлением, и ему оказали экстренную помощь врачи скорой помощи.

Год назад актер был госпитализирован из-за подозрения на инсульт.