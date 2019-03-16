В «Простоквашино» появится новый персонаж
В новых сериях мультика «Простоквашино» появится еще один персонаж. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора студии «Союзмультфильм» Бориса Машковцева.
Как отмечается, у Веры Павловны появится няня. В данный момент создатели проекта ищут актрису, которая могла бы ее озвучить. Героиня появится в в 30-х эпизодах.
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«...учитывая, что на данный момент мы выпускаем по одному эпизоду в месяц, это произойдет в 2020 году», — уточнил Машковцев.
Он добавил, что готовый эскиз нового персонажа уже практически готов.
Ранее сообщалось, что в сети появилась новая серия «Простоквашино».