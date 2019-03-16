Со стороны Кобзона был легкий флирт, уточнила Вика Цыганова

Певица Вика Цыганова заявила, что, возможно, Иосиф Кобзон с ней немного заигрывал. Об этом сообщает Star Hit.

До этого Цыганова обвинила Иосифа Кобзона в домогательствах. Она рассказала, что однажды во время гастролей Кобзон поздно вечером позвал ее к себе в номер, чтобы она «спела ему колыбельную». Однако певица отказалась от предложения Кобзона и певец на нее обиделся.

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По словам Цыгановой, сейчас она вспоминает эту ситуацию с юмором. Она даже собирается посетить вместе с мужем выставку, посвященную Кобзону.

«Возможно, это был легкий флирт, но не более», — пояснила Цыганова.

Ранее сообщалось, что Иосифа Кобзона обвинили в домогательствах.