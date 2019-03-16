Звезда «Флэша» после скандала решил сам написать сценарий к фильму

Актер Эзра Миллер решил написать сценарий вместе с автором комиксов о «Супермене», «Бэтмене» и «Флэше» Грантом Моррисоном для фильма «Флэш», который должен выйти в 2020 году. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Отмечается, что актер решил самостоятельно написать сценарий «из-за столкновения творческих замыслов». Он объединился с Грантом Моррисоном чтобы написать сценарий, который определит, останется ли он играть роль криминального борца Барри Аллена в новом фильме.

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Миллер и Моррисон работали над проектом с прошлого года, но актер решил взяться за историю сам. Сценарий может быть представлен Warner Bros. уже на следующей неделе, уточняет издание.

Ранее сообщалось, что сценаристов «Человека-паука» позвали в фильм о Флэше из «Лиги справедливости».