Звезда «Отчаянных домохозяек» удалила аккаунты в соцсетях из-за скандала

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Американская актриса Фелисити Хаффман, наиболее известная по сериалу «Отчаянные домохозяйки», удалила свои страницы в твиттере и инстаграме. Об этом сообщает Deadline.

Как отмечается, удаление аккаунтов произошло на фоне коррупционного скандала, в который оказалась вовлечена актриса.

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Хаффман и еще 45 человек, в числе которых дизайнер Массимо Джаннули и актриса Лори Лафлин, обвиняют в участии в коррупционной схеме, которая позволяла их детям за взятки поступать в престижные университеты США.

Ранее сообщалось, что Хаффман освободили под залог в $250 тысяч.