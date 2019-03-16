Netflix прекращает сотрудничество с обвиняемой в мошенничестве актрисой Лори Лафлин

Американская актриса Лори Лафлин, которую обвиняют в участии в коррупционной схеме в США, может потерять роль в сериале Netflix «Более полный дом» . Об этом сообщает Page Six.

Лафлин и еще 45 человек, в числе которых дизайнер Массимо Джаннули и звезда «Отчаянных домохозяек» Фелисити Хаффман, обвиняют в участии в коррупционной схеме, которая позволяла их детям за взятки поступать в престижные университеты США.

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По словам осведомленного источника, в связи с коррупционным скандалом персонаж Лафлин не появится в пятом сезоне сериала. Кроме того, актриса должны был принять участие в эпизоде сериала «Когда зовет сердце», однако на телеканале Hallmark заявили, что он не появится в эфире.

Ранее обвиняемая в мошенничестве актриса Лори Лафлин сдалась ФБР.