Уволенного режиссера Джеймса Ганна вернули в «Стражей Галактики»

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Американский режиссер и сценарист Джеймс Ганн все же снимет третью часть фильма «Стражи Галактики». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Ганн, снявший первые две части «Стражей галактики», был уволен из-за неприличных твитов десятилетней давности. Однако перед уходом из Disney он успел написать сценарий для третьей части супергеройского фильма, оставалось только дождаться начала съемок в 2019 году. Из-за увольнения режиссера съемки третьей части фильма оказались под вопросом.

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По данным издания, Disney вернула Ганна на пост режиссера третьих «Стражей Галактики».

Ранее сообщалось, что актер Крис Прэтт пообещал фанатам третьих «Стражей Галактики».