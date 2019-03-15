NYT: из-за связей с Голливудом у Мнучина конфликт интересов в переговорах с Китаем

Связи министра финансов США Стивена Мнучина с Голливудом говорят о возможном конфликте интересов во время торговых переговоров с Китаем, которые он возглавляет со стороны Вашингтона, пишет The New York Times.

Так, Мнучин вложил финансовые средства в фильм 2017 года «Чудо-женщина», который собрал в Китае около $90 млн. Однако большая часть прибыли осталась в Пекине, а Warner Bros. досталась лишь малая часть. Причиной этого являются строгие правила для зарубежных фильмов, установленные в КНР.

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NYT отмечает, что теперь министр финансов и один из ведущих переговорщиков с Китаем — Стивен Мнучин — лично пытается выбить у Пекина лучшие условия для американских прокатчиков и поправить невыгодное положение киноиндустрии США на китайских рынках.

Это может принести прибыль бизнесу, которым раньше занимался Мнучин. Издание отмечает, что несмотря на продажу активов, связи с киноиндустрией глава минфина США поддерживает через свою жену.

В 2017 году Мнучин продал свою долю в компании StormChaser Partners своей на тот момент невесте — актрисе и режиссеру Луизе Линтон, поясняет NYT.