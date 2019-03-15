Звезда «Города грехов» призналась, что встречается с кандидатом в президенты США

Американская актриса и певица Розарио Доусон, которая известна по ролям в фильмах «Александр» и «Город грехов», заявила, что ее связывают любовные отношения с участником президентской гонки в США демократом Кори Букером. Об этом сообщает TMZ.

Актриса подтвердила, что она встречается с Букером. По ее словам, политик является «замечательным человеком», с которым она старается проводить как можно больше времени.

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«Я просто счастлива, что могу быть с кем-то, кого я так уважаю и люблю и кем я так восхищаюсь», — сказала Доусон.

В начале января «Газета.Ru» подробно рассказывала об отношениях Доусон и Букера.