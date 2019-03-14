Худрук «Ералаша» Грачевский рассказал о борьбе с раком

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Художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский в новом интервью признался, что врачи диагностировали у него рак кожи.

Как сообщает «Стархит» со ссылкой на материалы издания «Антенна-Телесемь», Грачевский уже перенес две операции и прошел курс химиотерапии. «Слава богу, появились лекарства. Пока все в порядке, но никто не знает, чем закончится», — говорит он.

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Сейчас состояние Грачевского стабильно, в реабилитации и лечении ему помогает жена Екатерина, поддерживающая мужа и научившаяся ради него готовить диетическую пищу. «Я обязан быть здоровым, потому что для меня в жизни нет ничего важнее, чем она. Благодаря Кате мне удалось победить рак кожи, который нашли недавно. Она повторяла: «Даже не думай умирать, живи. А я все делаю, как она скажет», — поделился Грачевский.

В феврале 2019 года Борис Грачевский был экстренно госпитализирован.