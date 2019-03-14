Marvel нашла режиссера для нового фильма о герое комиксов

Американский режиссер Дестин Креттон, известный работой над фильмом «Короткий срок 12», экранизирует еще один комикс Marvel. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Как отмечается, речь идет о фильме «Шан-Чи» об одноименном персонаже, обученном китайским единоборствам.

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Уточняется, что автором сценария будет Дэйв Каллахэм, известный работой над серией фильмов «Неудержимые».

Ранее сообщалось, что «Капитан Марвел» возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные.