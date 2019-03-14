Похищенная в Италии картина Брейгеля-младшего оказалась подделкой

Неизвестные ограбили церковь в городе Кастельнуово-Магра на севере Италии, однако вместо оригинала картины Питера Брейгеля-младшего «Распятие» грабителям досталась копия. Об этом пишет газета Il Secolo XIX.

Сообщается, что утром 13 марта неизвестные ворвались в храм, разбили битой защитное стекло и скрылись с похищенной картиной на автомобиле.

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По данным издания, итальянские правоохранители знали о готовящемся преступлении и месяц назад подменили оригинал копией. Об этом позднее рассказал мэр города Даниэле Монтебелло.

Отмечается, что после подмены картины в храме установили камеры, в настоящее время полиция ищет грабителей.

Ранее сообщалось, что гендиректору Третьяковской галереи объявили выговор после похищения картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым».