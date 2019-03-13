Певец Данко разгадал причины болезней артистов

Российский певец Данко (Александр Фадеев) раскрыл основные причины болезни артистов, сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, артисты сталкиваются со множеством проблем, а их жизнь «тяжела и неказиста». Данко отметил, что чаще всего звезды заболевают из-за морального давления.

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«Моральное давление, которое оказывается на артиста — колоссально, его тяжело переносить. Людей, которые восхищаются артистами, мало. В основном их ненавидят и завидуют», — заявил Данко.

Также артисты часто выступают при плохой погоде, практически не высыпаясь.

«Ты стоишь без шапки, ледяной ветер практически сдувает со сцены, во время гастролей нарушается режим сна и отдыха, а иммунитет человека не безграничный. Все это бьет по здоровью», — поделился Данко.

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