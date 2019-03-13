Гусман ответил на слова Ярмольника о несмешных шутках в КВН

Член жюри в КВН Юлий Гусман отреагировал на слова актера Леонида Ярмольника, назвавшего шутки в Клубе веселых и находчивых «не смешными», передает «Говорит Москва».

До этого Ярмольник заявил, что в КВН — «платформа» для начинающих и в последнее время там нет «хороших» шуток.

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Гусман уверен, что Ярмольник преувеличивает, хоть и имеет право высказаться.

«Мы только начали сезон, и уже было несколько блистательных выступлений и шуток», — добавил Гусман.

Ранее сообщалось, что Ярмольник рассказал о планах «сбежать» из Москвы.