Актрису Лори Лафлин взяли под стражу из-за мошеничества

ФБР взяли под стражу актрису Лори Лафлин, которую обвиняют в участии в коррупционной схеме, позволившей ее детям за взятки поступить в престижные американские университеты, пишет «Эй-би-си».

Уточняется, что Лафлин предстанет перед федеральным судом в Лос-Анджелесе 20 марта.

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До этого Лафлин и еще 45 человек, в числе которых дизайнер Массимо Джаннули и звезда «Отчаянных домохозяек» Фелисити Хаффман,обвиняют в участии в коррупционной схеме, которая позволяла их детям за взятки поступать в престижные университеты США.

Ранее сообщалось, что в США раскрыли крупную коррупционную схему.