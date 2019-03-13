Режиссер «Рассказа служанки» экранизирует роман Стивена Кинга

Британский режиссер Майк Баркер, который известен работой над сериалами «Рассказ служанки», «Чужестранка» и «Фарго», экранизирует роман Стивена Кинга и Питера Страуба «Талисман». Об этом сообщает Collider.

Роман рассказывает историю 12-летнего Джека Сойера. Он путешествует между мирами в поисках талисмана, который спасет жизнь его матери.

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Согласно имеющейся информации, сценарий напишет Крис Спарлинг.

Ранее кинокомпания Paramount Pictures опубликовала трейлер хоррор-фильма «Кладбище домашних животных», в основу которого легла одноименная книга американского писателя Стивена Кинга.