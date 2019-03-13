Звезду «Отчаянных домохозяек» освободили под залог в $250 тысяч

Американскую актрису Фелисити Хаффман, наиболее известную по сериалу «Отчаянные домохозяйки», освободили под залог в размере $250 тыс. Об этом сообщает Deadline.

Как отмечается, Хаффман и еще 45 человек, в числе которых дизайнер Массимо Джаннули и актриса Лори Лафлин, обвиняют в участии в коррупционной схеме, которая позволяла их детям за взятки поступать в престижные университеты США.

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Уточняется, что Хаффман должна появиться в суде Бостона 29 марта.

Ранее сообщалось, что в США раскрыли крупную коррупционную схему.