«Лай из соседнего села»: Зеленский ответил Тимошенко

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ответил на слова лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, которая сравнила его с «борщом из Чебурашки». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Что-то еще доносится, тихонько, как лай из соседнего села», — заявил Зеленский.

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По его словам, «борщ из Чебурашки» лучше «скисшего» блюда.

Он также добавил, что является «новым блюдом» для Украины.

Зеленский подчеркнул, что в его «борще» не будет «потрохов».

Ранее сообщалось, что Тимошенко считает опасной возможность победы на выборах Зеленского.