Экстренно госпитализирован актер Дмитрий Назаров

Звезду сериала «Кухня» Дмитрия Назарова срочно госпитализировали в столице, передает РЕН ТВ.

По предварительным данным, его увезли в больницу из-за сильных болей в спине.

В настоящее время Назарова поместили в отделение нейрохирургии, уточняет издание.

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Актер сыграл более 40 ролей в кино, но наиболее известен как Виктор Баринов из сериала «Кухня».

Ранее сообщалось, что Назаров написал стихотворение после отстранения Массимо Карреры с поста главного тренера столичного «Спартака».