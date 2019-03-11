Экстренно госпитализирован актер Дмитрий Назаров
Звезду сериала «Кухня» Дмитрия Назарова срочно госпитализировали в столице, передает РЕН ТВ.
По предварительным данным, его увезли в больницу из-за сильных болей в спине.
В настоящее время Назарова поместили в отделение нейрохирургии, уточняет издание.
Реклама
Актер сыграл более 40 ролей в кино, но наиболее известен как Виктор Баринов из сериала «Кухня».
Ранее сообщалось, что Назаров написал стихотворение после отстранения Массимо Карреры с поста главного тренера столичного «Спартака».