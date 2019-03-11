В сети появился тизер сериала «Ладья»

Оливия Манн получила приз имени Жан-Клода Ван Дамма из рук Терри Крюса Chris Pizzello/Invision/AP

Starz показал тизер-трейлер шпионского мистического сериала «Ладья». Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса.

Сериал основан на одноименном романе Дэниела О'Мэлли. Сюжет «Ладьи» сосредоточен вокруг сотрудницы секретной службы, которая должна защищать мир от сверхъестественных угроз.

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В главной роли выступит Эмма Гринвелл, также в сериале снялись Оливия Манн, Джон Флетчер и Адриан Лестер.

Премьера «Ладьи» назначена на лето текущего года.

Ранее сообщалось, что Бри Ларсон сыграет тайного агента в шпионском сериале.