В сети появился тизер сериала «Ладья»
Starz показал тизер-трейлер шпионского мистического сериала «Ладья». Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса.
Сериал основан на одноименном романе Дэниела О'Мэлли. Сюжет «Ладьи» сосредоточен вокруг сотрудницы секретной службы, которая должна защищать мир от сверхъестественных угроз.
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В главной роли выступит Эмма Гринвелл, также в сериале снялись Оливия Манн, Джон Флетчер и Адриан Лестер.
Премьера «Ладьи» назначена на лето текущего года.
Ранее сообщалось, что Бри Ларсон сыграет тайного агента в шпионском сериале.