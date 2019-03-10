Капитану Америке показали глаз с Капитаном Америкой

Американский конгрессмен Дэн Креншо показал свой стеклянный глаз с логотипом супергероя актеру Крису Эвансу, который сыграл Капитана Америку в «Мстителях», пишет Deadline.

Креншо, который потерял один глаз во время службы в Афганистане, сделал сюрприз Эвансу. Конгрессмен показал актеру свой стеклянный глаз со знаменитым логотипом «Капитан Америка».

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«То чувство, когда Капитан Америка смотрит на Капитана Америку», — пошутил Креншо.

Отмечается, что Эванс посмеялся вместе с Креншо.

Ранее сообщалось, что «Мстители» остались без Капитана Америки.