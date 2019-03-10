Съемки сериала «Мамаша» прекращены из-за скандала с его звездой

Съемки комедийного сериала «Мамаша» («SMILF») остановили из-за скандала с его звездой, создателем и продюсером Фрэнки Шоу. Об этом сообщает сообщает Associated Press.

Как отмечается, соглашение с Шоу было приостановлено из-за информации о том, что она жестоко вела себя на съемочной площадке, а также нарушала правила, установленные в киноиндустрии. Сама актриса и продюсер обвинения не признает и утверждает, что старалась создать комфортные условия для участников сериала.

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«Я не могу выразить, как сильно я любила делать это шоу...», — отметила Шоу.

Ранее сообщалось, что «Ривердейл» заморожен после смерти Люка Перри.