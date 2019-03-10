«Сильная, но не шлягер»: Иосиф Пригожин о песне Лазарева для «Евровидения»

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Российский продюсер Иосиф Пригожин назвал песню Scream («Крик»), с которой певец Сергей Лазарев будет представлять Россию на «Евровидении-2019», «мощной», а исполнение Лазарева «отличным», передает телеканал «360».

При этом продюсер считает, что Scream — это не шлягер, несмотря на профессиональную реализацию.

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«Песня сильная, вокально сделана круто, и в плане музыки сделана очень сильно <...> Очень сложно. Песня сильная? Да. Но шлягер? Нет», — заявил Пригожин.

Также он признался, что лично ему песня понравилась, однако он не взялся прогнозировать итоги зрительского голосования.

64‑й конкурс песни «Евровидение-2019» пройдет в столице Израиля Тель-Авиве с 14 по 18 мая.

Ранее сообщалось, что число просмотров клипа Лазарева для «Евровидения» превысило миллион.