Глава CNN назвал Fox News госпропагандой

Президент компании CNN Джефф Закер назвал телеканал Fox News «государственной пропагандой» на фоне отказа Национального комитета Демократической партии США от теледебатов в эфире Fox News. Об этом пишет The Daily Beast.

Глава CNN отметил, что телеканалам в принципе не должно быть предоставлено особое «право» на трансляцию теледебатов, будь то Fox News, CNN или NBC.

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«Я думаю, что вопрос должен быть поставлен так: является ли Fox подконтрольным государству телеканалом или же Белый дом подчиняется Fox?» — сказал Закер.

Он также обвинил Fox News в причинении «громадного ущерба» Соединенным Штатам и раскритиковал журналистов, которые выбрали работу на этом телеканале.

Ранее газета The Washington Post назвала скандал между Fox News и демократами последствиями пропаганды президента США Дональда Трампа.