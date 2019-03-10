Глава CNN обвинил Трампа в препятствовании сделке о слиянии Time Warner и AT&T

Президент компании CNN Джефф Закер заявил, что попытки американского минюста остановить слияние Time Warner и AT&T являются политически мотивированными, передает Mediaite.

В прошлом году министерство юстиции США оспорило слияние стоимостью $85 млрд компаний AT&T и Time&Warner, но в итоге федеральный судья пресек эти попытки, и сделка была совершена. На этой неделе New Yorker сообщил, что президент США Дональд Трамп попросил своего экс-советника по экономике Гэри Кона заблокировать через минюст данную сделку.

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По словам Закера, действия министерства юстиции необоснованны и политически мотивированы.

«Считаю ли я, что остановка слияния Time Warner и AT&T является политически мотивированной? Да, я так считаю», — заявил Закер.

CNN является подразделением компании Turner Broadcasting System, которой владеет Time Warner.

Ранее американский лидер Дональд Трамп высказался за увольнение Закера.