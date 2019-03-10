Назван представитель Швеции на «Евровидении-2019»

Швецию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» в Тель-Авиве представит Йон Лундвик с песней Too Late for Love, передает РИА «Новости» со ссылкой на шведское телевидение.

Лундвик одержал победу в национальном музыкальном конкурсе Melodifestivalen, победитель которого представляет Швецию на «Евровидении».

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Шведские исполнители шесть раз в истории конкурса побеждали на «Евровидении».

64‑й конкурс песни «Евровидение-2019» пройдет в столице Израиля Тель-Авиве с 14 по 18 мая.

Ранее стало известно, кто представит Белоруссию на «Евровидении».