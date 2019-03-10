Умер Бернар Дадье

Министр культуры Кот-д'Ивуара Морис Бандаман сообщил, что писатель Бернар Дадье скончался в возрасте 103 лет, передает ТАСС.

По его словам, «страна потеряла своего самого великого писателя».

Бернар Дадье был одним из значительных писателей, драматургов и фольклористов в истории Кот-д'Ивуара. Свои произведения он писал писал на французском языке. Самыми известными романами Дадье считаются «Негр в Париже» (1959) и «Нью-Йоркский хозяин» (1964).

Также он на протяжении почти десяти лет возглавлял министерство культуры Кот-д'Ивуара.