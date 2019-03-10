Против CNN подают иск на $250 млн из-за фейковой новости

Против американского телеканала CNN с большой долей вероятности подадут иск о диффамации более чем на $250 млн, передает Fox News со ссылкой на адвоката Лина Вуда.

CNN выпустил сюжет о группе студентов католической школы в Ковингтоне, которые якобы выкрикивали лозунги против коренного населения США. Студент Ник Сандман, который и подал иск, назвал обвинения ложными и указал на то, что на видео он и его одноклассники никого не оскорбляли.

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Адвокат назвал сюжет CNN «злобной» и «прямой атакой» на Сандмана и сообщил о намерении подать в суд на телеканал. Также он заявил, что CNN просто «не смог устоять», увидев молодого человека в кепке, на которой написал предвыборный лозунг президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой» («Make America Great Again»).

CNN известен критикой Трампа, в прошлом году телеканал подал на президента США в суд.