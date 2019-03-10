Ар Келли освободили из тюрьмы после выплаты алиментов экс-супруге

Американский музыкант и продюсер Роберт Сильвестр Келли, более известный как Ар Келли, освобожден из тюрьмы в Чикаго. Об этом пишет The Guardian.

Пресс-секретарь шерифа округа Кук София Ансари сообщила, что неизвестный заплатил за певца алименты в пользу его бывшей жены в размере $161 тыс. Имя человека, который осуществил платеж, ей неизвестно.

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Ар Келли был задержан по решению суда 7 марта, музыканта обязали выплатить задолженность по алиментам в размере более $161 тыс.

Ранее суд округа Кук в штате Иллинойс предъявил Келли обвинения в десяти случаях сексуального насилия. Ар Келли не признал себя виновным в сексуальном насилии.