«Крик»: Лазарев представил песню для «Евровидения»
Российский певец Сергей Лазарев, который представит Россию на «Евровидении», представил песню Scream («Крик») для международного песенного конкурса. Об этом он написал в своем инстаграме.
Певец подчеркнул, что когда он впервые услышал эту песню, он «почувствовал невероятную силу и мощь мелодии». После того, как в ней «появился текст», «все обрело еще больший смысл», отметил поп-музыкант.
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Также Лазарев написал, что режиссер Константин Черепков снял «уникальный и трогательный» клип — он опубликован на канале музыканта в ютьюбе.
Музыкант заверил, что заранее благодарен слушателям песни за «лайки и дизлайки».
Ранее певец Филипп Киркоров оценил шансы Лазарева на международном песенном конкурсе «Евровидение».