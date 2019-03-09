Лукашенко выразил соболезнования после смерти Этуша

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста СССР Владимира Этуша, передает РИА «Новости».

«Владимир Абрамович прожил долгую, насыщенную яркими событиями жизнь, заслужил искреннюю любовь зрителей и оставил особенный след в истории советской и российской культуры. Он был удивительным человеком, обладавшим великим талантом и внутренним достоинством», — говорится в сообщении.

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Лукашенко отметил, что на белорусской земле творчество Этуша, ставшее примером преданности искусству, хорошо знают и высоко ценят.

Ранее сообщалось, что в театре Вахтангова прокомментировали смерть Владимира Этуша.

Прославленный актер ушел из жизни в возрасте 96 лет.