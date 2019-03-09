В Госдуме отреагировали на заявление Порошенко о «культурной оккупации»

Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что страна «освободилась от культурной оккупации», передает RT.

«Судя по всему, украинский президент не считает русскоязычное население своей страны за людей, а это больше половины жителей Украины. За последние пять лет украинская власть не освободилась от «культурной оккупации», а утратила связь с реальностью, здравым смыслом и своим народом», — заявил он.

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Он также отметил, что при этом, «несмотря на все драконовские меры, русский язык был и остается языком общения как на бытовом уровне, так и на официальном».

Петр Порошенко ранее заявил, что страна смогла освободиться от «культурной оккупации», а украинский язык занял «подобающее место» в обществе.