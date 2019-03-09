Мединский прокомментировал смерть Этуша

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Министр культуры России Владимир Мединский отреагировал на кончину народного артиста СССР актера Владимира Этуша, передает ТАСС.

Сначала Мединский выразил свои соболезнования родным и близким известного артиста, после чего назвал мсерть Этуша «невосполнимой утратой» для театра и кино.

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«Светлая память и искренние соболезнования родным и близким», — отметил Мединский.

Прославленный актер ушел из жизни в возрасте 96 лет.

Владимир Этуш снимался в таких известных фильмах, как «Кавказская пленница»(1967), «Иван Васильевич меняет профессию»(1973), «12 стульев»(1971), «Солярис»(1968), «Приключение Буратино»(1976). Всего он сыграл в более чем 30 кинолентах. Также актер исполнил около 60 ролей в театре.

Ранее стала известна дата прощания с Владимиром Этушем.