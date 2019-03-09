Елена Проклова прокомментировала смерть Владимира Этуша

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Актриса Елена Проклова отреагировала на известие о смерти народного артиста СССР Владимира Этуша. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, уход Этуша — это огромная потеря для целого поколения зрителей и артистов.

«Для меня это большая потеря и как актера, и как человека, который для меня в какой-то мере стал близким родственником», — отметила Проклова.

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Она подчеркнула, что Этуш был удивительным артистом и человеком.

Ранее сообщалось, что Валентин Гафт отреагировал на известие о смерти Владимира Этуша.

Прославленный актер ушел из жизни в возрасте 96 лет.

Владимир Этуш снимался в таких известных фильмах, как «Кавказская пленница»(1967), «Иван Васильевич меняет профессию»(1973), «12 стульев»(1971), «Солярис»(1968), «Приключение Буратино»(1976). Всего он сыграл в более чем 30 картинах.

Также актер исполнил около 60 ролей в театре.