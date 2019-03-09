Бортко отреагировал на известие о смерти Владимира Этуша

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Режиссер Владимир Бортко выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Владимира Этуша. Об этом сообщает RT.

Он подчеркнул, что тяжело переживает его уход.

«Яркость таланта Владимира Абрамовича была невероятной. Это можно сказать обо всех его ролях, даже самых маленьких в любых фильма, в которых бы он не появлялся», — отметил Бортко.

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Также режиссер подчеркнул, что это большая потеря для российского искусства.

Ранее стало известно, где состоится прощание с Владимиром Этушем.

Прославленный актер ушел из жизни в возрасте 96 лет.

Владимир Этуш снимался в таких известных фильмах, как «Кавказская пленница»(1967), «Иван Васильевич меняет профессию»(1973), «12 стульев»(1971), «Солярис»(1968), «Приключение Буратино»(1976). Всего он сыграл в более чем 30 кинолентах. Также актер исполнил около 60 ролей в театре.