Умер Владимир Этуш

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Советский и российский актер театра и кино Владимир Этуш ушел из жизни в возрасте 96 лет. Об этом сообщает «Пятый канал».

Дочь артиста Раиса подтвердила эту информацию.

Владимир Этуш был сыграл в таких знаменитых картинах, как «Кавказская пленница»(1967), «Иван Васильевич меняет профессию»(1973), «12 стульев»(1971), «Солярис»(1968), «Приключение Буратино»(1976). Всего он сыграл более чем в 30 фильмах. Также на его счету около 60 ролей в театре.

В настоящее время причина смерти неизвестна.