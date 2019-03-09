Познер высказался о скандальном фильме о Майкле Джексоне

Журналист Владимир Познер прокомментировал выход скандального фильма «Покидая Неверленд», в котором певца Майкла Джексона обвиняют в педофилии. Об этом сообщается на его сайте.

По его словам, телеканал HBO имел право на трансляцию киноленты, однако сама эта история очень сложная.

Реклама

«Майкл Джексон был чрезвычайно странным персонажем», — отметил Познер.

Он подчеркнул, что до этого уже поступали сведения о том, что поп-певец спал с детьми в одной постели.

«Эти двое мужчин, которых показывают в кино, делали это за деньги? Возможно. А те, которые свидетельствовали в его пользу в суде, не делали это за деньги? Кто знает?», — заметил Познер.

Ранее сообщалось, что стала известна реакция дочери Майкла Джексона на обвинения в педофилии.